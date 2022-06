Kevin Spacey enfrenta tribunal do Reino Unido por agressão sexual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kevin Spacey, 62 anos, deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, nesta quinta-feira, 16, por responder a quatro acusações de agressão sexual contra três homens e de ter envolvimento sexual com penetração sem consentimento com uma outra pessoa. As acusações se referem a dois supostos incidentes em Londres em 2005, outros dois em 2008 e um outro em Gloucestershire, em 2013. A suposta vítima dos incidentes de 2005 está com cerca de 40 anos, enquanto os dois homens supostamente envolvidos nos incidentes de 2008 e 2013 estão com cerca de 30. Spacey pretende viajar ao Reino Unido para negar as acusações, de acordo com um comunicado divulgado ao Good Morning America.