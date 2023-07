Kevin Spacey é absolvido da acusação de crimes sexuais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kevin Spacey foi inocentado, nesta quarta-feira, 26, da acusação de agredir sexualmente quatro homens. Cinco semanas após a primeira audiência no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, o caso se encerrou com a leitura da decisão de doze jurados, que decidiram pela inocência do ator. Spacey foi às lágrimas ao ouvir o veredicto. Astro de filmes como Beleza americana (1999) e Os suspeitos (1995) e duas vezes vencedor do Oscar, ele se declarou inocente desde o começo do julgamento e disse que pretende retomar a carreira. Qatro homens acusavam Spacey de agressão sexual entre 2004 e 2013. Foram ouvidos amigos e familiares do ator, entre eles Elton John e o marido, David Furnish. Ao longo do julgamento foram apresentadas fotos, documentos e registros de viagem do ator para comprovar sua inocência.

Siga