Kevin Spacey agia como seu personagem em ‘Se7en’, segundo vítima

Uma das supostas vítimas de abuso sexual de Kevin Spacey comparou as ações do ator ao serial killer que ele interpretou no filme Se7en – Os Sete Crimes Capitais, de David Fincher, de 1995 – um homem que mata pessoas inspirado nos sete pecados capitais. “O personagem dele em Se7en, é tipo aquilo. Um tanto estranho. Talvez não tão mau”, afirmou no tribunal de Southwark Crown, no Reino Unido, nesta segunda-feira, 3.

O homem, que não foi identificado, deu detalhes de suas alegações contra o ator em uma entrevista gravada pela polícia. Segundo o site Variety, Spacey, ao longo de anos, chegou a passar a mão na vítima mais de dez vezes, incluindo toques na parte interna de suas coxas e nas genitais, por cima da roupa. Em um último encontro com o ator, o homem afirma que depois de ter sido agredido e falar que o ato tinha o machucado, a reação de Spacey foi simplesmente rir. A suposta vítima também foi perguntada pela polícia sobre a demora para fazer as alegações. O homem, que disse sofrer ansiedade e depressão, respondeu que se sentia envergonhado e tinha medo de retaliações. O ator americano responde a um total de 12 acusações de assédio, por diferentes pessoas. Por uma delas, inclusive, pode levar o ator à prisão perpétua.

