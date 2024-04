Kayky Brito fala sobre recuperação: ‘dois parafusos enormes no quadril’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda sofrendo as consequências do atropelamento ocorrido em 2 de setembro, ao atravessar a orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Kayky Brito falou sobre a recuperação. O ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

“Oi, tudo bem? Eu imagino que muita gente deve estar perguntando: ‘Pô, Kayky, sumiu, tá tudo bem?’, estou bem, graças a Deus, estou me recuperando, fisicamente, mentalmente. Por exemplo, agora estou no ato de pedalar, estou pedalando, mas parei para falar com vocês, devo muito da minha vida a vocês. Estou com dois parafusos enormes no quadril, mas não doem. O que dói é na hora de pôr a mão do guidão, por causa das cicatrizes, acho que 50 pontos eu levei […]. Estou me recuperando aos poucos, estou voltando, pedalar é um ato que gosto bastante e me sinto muito bem. Deus é bom o tempo todo. Espero que esteja tudo bem com vocês onde estiveres”.

Após ator se manifestar, Diones da Silva, o motorista que o atropelou, voltou a pedir perdão pelo ocorrido. “Quero publicamente te pedir perdão, Kayky Brito. Vi seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver ‘bem’ e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou, mas é um sentimento de que eu causei algo em alguém. Te peço aqui publicamente perdão”, disse ele numa rede social.