Kate Middleton revela apelido de príncipe Louis em evento real

Nesta segunda-feira, 8, o Príncipe William e Kate Middleton participaram com seus filhos do ‘The Big Help Out’, dia de celebração da coroação de Rei Charles III e Rainha Camilla usado para realizar ações de caridade. Mas quem chamou atenção do público no evento beneficente foi o príncipe Louis, de 5 anos, o caçula do príncipe e da princesa de Gales.

Kate Middleton revelou o apelido carinho que deu ao pequeno. Quando o menino foi usar um graveto para acender uma fogueira, ela disse: “Acenda o fogo, Lou Bug”. Essa não foi a primeira vez que apelidos entre a família foram falados em público. A Princesa de Gales já foi vista chamando a filha Charlotte, 8, de “Lottie”, e o filho mais velho, Príncipe George, 9, chama seu pai de “Pops”.