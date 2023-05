O protocolo que príncipe William quebrou na coroação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O príncipe William, 40, quebrou o protocolo durante a cerimônia de coroação do pai, o rei Charles III, 74, na Abadia de Westmisnter, em Londres, depois de realizar seu juramento. “Eu, William, Príncipe de Gales, prometo minha lealdade a você e a fé e a verdade que lhe darei, como seu vassalo de vida e membros. Que Deus me ajude”, disse William, que é o primeiro na linha de sucessão ao trono. O marido de Kate Middleton então ajoelhou, tocou a coroa e beijou o rei na bochecha.

Emocionado, Charles III pareceu não se incomodar com a quebra de protocolo, acenou com a cabeça para William e disse “amém”. O príncipe de Gales também ajudou a vestir o pai com a estola real, um lenço sacerdotal dourado, durante a cerimônia. Ele teve um papel de destaque na coroação, ao contrário do irmão, o príncipe Harry, 38, que foi sem a mulher, Meghan Markle, e ficou relegado à terceira fila da abadia.