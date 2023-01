Kaká se irrita com críticas por ausência no velório de Pelé

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kaká usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 5, para se pronunciar após as polêmicas envolvendo a ausência de jogadores no enterro do Rei Pelé. Durante a Copa do Mundo 2022 , o ex-jogador criticou os torcedores brasileiros por não reconhecerem seus ídolos, no entanto, o mesmo não compareceu à despedida de Pelé, que aconteceu no início desta semana. Ele então resolveu falar (e muito), mas não disse o motivo de ter faltado à solenidade do Rei do Futebol.

“Em toda minha vida eu sempre tive o orgulho e a honra de receber muito carinho e respeito em todos os lugares que estive, principalmente do povo brasileiro. Durante a Copa do Mundo, uma declaração minha foi feita dentro de um contexto, mas infelizmente se espalhou como uma crítica a todo o povo. (…) Essa declaração novamente foi lembrada agora por ocasião do falecimento e velório do nosso querido Rei Pelé. (…) Tive a oportunidade de homenagear o Rei em vida algumas vezes, entre elas, uma conversa apenas entre nós, promovida gentilmente por seu filho. Foi mais um momento especial, entre outros, que guardarei em meu coração. Durante a Copa do Mundo, propus ao presidente da FIFA a atribuição do nome Pelé a um dos prêmios concedidos pela FIFA na sua gala anual e torço para que assim aconteça. Minha solidariedade e respeito a sua família são eternos, assim como a sua história, as homenagens e reconhecimento são feitos de diversas formas.