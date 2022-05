Juliano Laham é confundido como namorado da própria mãe. Confira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quem vê Juliano Laham, 29 anos, ao lado de Luciana Farah, 51, pode nem imaginar, mas, sim, se tratam de filho e mãe. Pela pouca diferença de idade, eles costumam fazer programas a dois e até já foram confundidos com casal.

“Já fui para muita balada com ela. Temos zero ciúme um com o outro. Ela é extrovertida, amiga dos meus amigos, participa de tudo na minha vida. A gente fala até de sexo. Quando estava solteiro, falava que era minha namorada. Todo mundo confundia”, conta ele, que fez um ensaio com Luciana para comemorar o Dia das Mães.

Luciana é libanesa e hoje trabalha como modelo sênior. “Ela é louca para que eu case e tenha muitos filhos, sonha com família grande, algo bem tradicional no país dela. Minha namorada (a atriz Raphaela Palumbo) é grande amiga dela. Como estou gravando muito, elas se falam mais do que comigo”, continua.

Neste domingo das mães, Juliano já pensou numa surpresa: um buquê de rosas para entregá-la, em São Paulo, onde mora atualmente. O ator vive o jovem camponês Sama, um dos guerreiros de Rei Davi, na novela “Reis”, da TV Record.