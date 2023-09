Juliano Cazarré e Letícia anunciam nova gravidez: ‘Casal aberto à vida’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Letícia Cazarré e Juliano Cazarré vão ser pais novamente. A mulher do ator anunciou a sexta gravidez em suas redes sociais nesta quarta-feira, 6. “Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Um misto de sentimentos. É isso pessoal. Agora, contem aí para a gente, tem pãozinho no forno aí também?”, escreveu. Ela e Juliano já são pais de Vicente, 11, Inácio, 10, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1 ano. O casal não utiliza métodos contraceptivos e se dizem a favor da vida. Em entrevista à VEJA, ele declarou recentemente: “Sei que pode parecer anacrônico, mas somos um casal aberto à vida. Casamos no religioso e vamos ter quantos filhos Deus mandar”.

