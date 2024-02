Juliana Alves fala sobre presença no carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Juliana Alves, nome sempre presente no carnaval carioca, falou sobre o novo cargo de diretoria que ocupa na avenida, depois de desfilar anos como rainha de bateria. Ela tem um novo projeto para 2024, uma série sobre capoeira no Brasil da Star +. “Eu não tenho uma posição fixa. A diretoria é uma forma de estar com a escola, apoiando a Tijuca. Mas esse ano foi sem compromisso. Ano passado fui comissão de frente. Então estou conseguindo participar. Como rainha eu fui, mas eu descobri a felicidade em realmente só estar com a escola”.

https://youtu.be/5aQMQ2aRCq4?si=l573yh9GeUM9tSsg