Jos Verstappen discute com Christian Horner, acusado de assédio sexual

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Red Bull começou o ano de forma conturbada após o chefe da equipe de Fórmula 1, Christian Horner, ser apontado como o pivô de um escândalo sexual. Antes da corrida de Max Verstappen no Grande Prêmio do Bahrein no domingo, 3, seu pai, Jos Verstappen, foi flagrado em uma discussão com Horner. O chefe da equipe foi submetido a uma investigação da Red Bull por ‘comportamento inapropriado’ após supostas mensagens de cunho sexual a uma funcionária virem à tona. Representantes do dirigente teriam oferecido um acordo no valor de 650 mil libras, equivalente a 4 milhões de reais, para que o conteúdo não fosse divulgado.

Apesar de Horner ter sido inocentado na última semana, o vazamento de supostas provas reacendeu a polêmica. O pai do piloto tricampeão se posicionou sobre o caso e chegou a afirmar que se Horner fosse mantido no cargo, a Red Bull poderia “explodir”. “Há tensão enquanto ele permanecer como chefe. A equipe corre o risco de ser dilacerada. Isso não pode continuar do jeito que está, vai explodir tudo. Horner está se fazendo de vítima, quando é ele quem está causando os problemas”.

Segundo uma fonte do jornal britânico Daily Mail, Verstappen e Horner estão em desacordo por causa da funcionária não identificada. “Descobriu-se que Jos e esta mulher que reclamava de Christian Horner desenvolveram uma amizade próxima. Ele tem saído muito com ela e isso causou ainda mais dificuldades entre Jos e Christian”. Diante do desconforto, rumores de uma debandada para a Mercedes foram especulados, uma vez que Jos é amigo próximo de Toto Wolff, chefe da marca.