Jornalista da TV Globo é agredido na porta de Roberto Jefferson

Atualizado em 23 out 2022, 18h58 - Publicado em 23 out 2022, 18h35

Um jornalista da empresa filiada da TV Globo foi agredido na manhã deste sábado, 23, em Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, quando cobria a prisão de Roberto Jefferson. O cinegrafista Rogério de Paula, de 59 anos, foi atingido na cabeça e chegou a ter uma convulsão, segundo relatos preliminares divulgados nas redes sociais. O clima do local está agitado com a presença de policiais federais, curiosos e imprensa.

O profissional fazia parte da equipe de reportagem da emissora, quando foi atacado por um apoiador do ex-deputado presente ao local. Ele precisou ser socorrido após cair no chão e desmaiado. Procurada pela coluna, a TV Globo assim se pronunciou a respeito: “A TV Globo e a InterTV repudiam com veemência a agressão, se solidarizam com o repórter cinematográfico Rogério de Paula, da afiliada, e advertem que todos aqueles que atacam o trabalho da imprensa estimulam esse tipo de ato”.

Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e o Sindicato dos Jornalistas do Rio repudiaram a violência contra o profissional de comunicação: “A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e o Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro repudiam e condenam mais esse ato de violência contra um trabalhador da mídia. Ao mesmo tempo, cobram das autoridades a apuração e punição do agressor”.

A prisão foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes após Roberto Jefferson, apoiador de Bolsonaro (PL), descumprir medida de prisão domiciliar, aparecer em redes sociais e xingar a ministra Cármem Lúcia. Dois agentes ficaram feridos, sem gravidade, quando o ex-deputado disparou contra eles, segundo informações da Polícia Federal.

