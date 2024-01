Joice Hasselmann ironiza operação da PF contra Carlos Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ex-deputada federal Joice Hasselmann usou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para ironizar Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), alvo de uma operação da Polícia Federal. Em um vídeo, ela parece sorridente e com uma taça na mão, em seguida faz um ‘brinde’ em ‘homenagem’ ao ex aliado. “Carluxo: ‘Toc, toc, toc’. Quem é? ‘É a Polícia Federal'”, disse Joice. Na manhã de hoje, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar ações do suposto esquema na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que monitorava ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas no governo Bolsonaro. O meme “toc, toc, toc” surgiu após a ex-deputada, em junho de 2022, ainda como parlamentar, simular batidas na porta do ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro (PL), Milton Ribeiro, que havia sido preso naquela data. O perfil oficial do governo federal também chamou atenção dos seguidores no Instagram nesta tarde, com a publicação de uma imagem de uma mão batendo em uma porta e a mensagem “toc, toc, toc”. O texto de legenda não menciona a operação de PF, somente recomenda que a população abra a porta para agentes comunitários de saúde.