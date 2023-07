Johnny Massaro fala sobre ser ator gay protagonista de novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes de se despedir do romântico Daniel, um dos protagonistas da trama global Terra e Paixão, Johnny Massaro, 31 anos, disputou a mocinha com ninguém menos que o galã Cauã Reymond. Frequentemente chamado de narigudo, não se acanha com a concorrência. Pelo contrário. “Antropologicamente falando, isso traz uma interessante discussão sobre padrões de beleza”, filosofa o ator, que ainda por cima é bem mais franzino do que a maioria dos colegas fortões. Outro ponto de orgulho é ser homossexual e mocinho da novela. “É a primeira vez que um gay assumido ocupa um lugar historicamente negado a pessoas como eu”, comemora Massaro, sem não dar vida fácil ao rival em cena.

Publicado em VEJA de 12 de julho de 2023, edição nº 2849