Janja relata que já sofreu assédio sexual e moral

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Janja Lula da Silva participou nesta quinta-feira, 27, do lançamento do Grupo de Trabalho Interministerial de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação. O evento foi realizado no Ministério da Gestão e Inovação, em Brasília, e contou com participação da primeira-dama e dos ministros Esther Dweck, Anielle Franco, Jorge Messias e Vinicius Carvalho. Ao todo, o grupo contará com o trabalho de dez ministérios e terá seis meses para elaborar um Plano de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação. A primeira-dama discursou no início do evento e reforçou a importância da criação da iniciativa. Janja disse ainda que já sofreu assédio sexual e moral.

“Eu, como mulher, com tantos anos de profissão, falo com convicção sobre o assunto, por já ter sofrido assédio. Assédio moral e assédio sexual. E eu tenho certeza que muitas mulheres que estão aqui presentes já vivenciaram isso ou já presenciaram em algum momento no seu ambiente de trabalho. O assédio moral e o assédio sexual, assim como todas as outras formas de discriminação, violam os direitos humanos e ameaçam a igualdade de oportunidades, principalmente quando falamos de oportunidades de trabalho”.

Siga