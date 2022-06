Janja ‘desafina’ e irrita direção do PT ao exagerar na militância

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Janja anda animada além da conta nas redes sociais com a proximidade das eleições. No último final de semana, a mulher de Lula chegou a ponto de comentar numa postagem da cantora Maria Rita em conversa com uma seguidora, que anunciou que estará no Chile em outubro. “Mas não no dia 2, né”, quis saber Janja, se referindo à data marcada para as eleições no Brasil. Maria Rita respondeu: “Não, dia 22” (veja postagem abaixo). Uma pessoa próxima a socióloga comentou a VEJA que conversou com ela para que maneire nas postagens envolvendo famosos e que possa promover encontros mais abrangentes. “Não dá pra ficar apenas com os artistas de sempre, é preciso incluir cantores populares e influencers”, pediu. Enquanto isso, Janja anda se fazendo até de cantora. Em eventos para multidões – como em recente viagem a Natal (RN) -, ela costuma pegar o microfone e, sem cerimônia, cantar o jingle de campanha (o “Lula lá”) a plenos pulmões. Para irritação de ouvidos afinados. O que Lula acha disso? Ele aplaude e faz vídeos, todo feliz.