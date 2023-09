Jair Renan se manifesta após ex-assessor dizer que teve relação amorosa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após prestar depoimento à Polícia Civil na quinta-feira, 14, Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro, disse que manteve um relacionamento “amoroso e romântico” com ele. A informação foi dada pelo site Metrópoles. Nesta sexta-feira, 15, o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi às redes sociais se manifestar. Publicou um story no qual se lê: “Se um dia me ver agarrado com um macho, pode ter certeza que é briga”. À coluna, Diego também já havia insinuado de que teve um relacionamento com Renanzinho.

