Ivete Sangalo passa por momentos de tensão antes do Rock in Rio Lisboa

A animação foi a de sempre diante do público, mas a festa de Ivete Sangalo na 9ª edição do Rock in Rio Lisboa correu o risco de não rolar. Para desespero da equipe de logística do evento, os dois voos com lugares reservados para ela, o marido, os três filhos, a assessoria pessoal da cantora, além de toda a equipe técnica foram cancelados em cima da hora, no último sábado, 18, véspera de sua apresentação. Ivete, que teria uma noite de descanso em solo lusitano antes do show, chegou a Portugal a seis horas de pisar no solo do Palco Mundo.

Como todos os voos lotados àquela altura, seu marido, o nutricionista Daniel Cady, foi realocado em um horário mais tarde e acabou perdendo a apresentação de Veveta. Ele chegou a Lisboa quando o show na Cidade do Rock já estava no finzinho. Ao todo, Ivete e o staff que a acompanhava somavam 45 pessoas. O esquema para trazer todos os envolvidos diretamente no espetáculo foi um verdadeiro périplo. Uma parte da equipe, incluindo os dançarinos, teve que sair de Salvador, ir para a capital paulista e de lá embarcar. Ivete, o manager e sua empresária, por sua vez, conseguiram um voo decolando de Campinas. Por sorte, os músicos da artista já haviam embarcado dias antes.

Para que a cantora não perdesse mais tempo nos trâmites legais ao chegar na capital portuguesa, o time de logística do Rock in Rio – que tem uma parceria com o aeroporto de Lisboa – conseguiu que seu desembarque tivesse prioridade máxima. Apesar de toda a tensão, a baiana chegou bem-humorada ao festival e agradecendo por todo o esforço para trazê-la a tempo.

Um possível desfalque da baiana seria uma dor de cabeça monstruosa para o festival. A artista, que pôs para dançar um público de cerca de 80 000 pessoas, foi a atração de maior sucesso de público e crítica no primeiro fim de semana do evento. Seu show foi o mais assistido nas transmissões online do evento, a cargo do TikTok, e na TV portuguesa SIC Radical – que bateu seu recorde de audiência em 2022. No Instagram, Ivete comemorou a apresentação. “Vai ter chuva de post sim! Que momento! Voltar a minha Lisboa nesse palco dessa festa única que é o @rockinrio . Gratidão imensa por ser uma cantora tão feliz e com tanto amor à minha volta”, escreveu.

Na véspera, sábado, 18, a produção do festival, que acontece desde 2004 em Portugal, passou por outro susto. A banda americana The National, um dos destaques do Palco Mundo, teve um atraso ainda maior do que o de Ivete e também por questões aéreas. Os seis integrantes do grupo, que estavam na Itália, tiveram a decolagem em um avião fretado adiado por diversas vezes. Consequência: chegam a Lisboa, com todos os equipamentos de som, às 18h30. O show estava marcado para às 21h. Um teste de nervos para qualquer um.

