Ivete Sangalo ganha ‘alter ego’ em campanha da Itaipava

Em nova campanha da Itaipava, que conta com música exclusiva, a cantora Ivete Sangalo ganha seu alter ego para o carnaval, apelidado de “Vevita Sangalo”. A marca revela Ivete como embaixadora e ainda apresenta a música A favorita da Vevita. “A Vevita é aquela persona que aparece quando a diversão se instaura, uma energia que toma conta da gente e nos transforma no que queremos!”, conta a artista. Cristiane Rosa, gerente de marketing de Itaipava, diz que a escolha de Ivete se traduz no clima do momento. “Ao escolhermos Ivete para nossa campanha de carnaval, abraçamos uma parceria que se alinha com a energia, alegria e autenticidade que a Itaipava representa. Ivete personifica a paixão e a celebração do carnaval brasileiro, e é essa verdade que trazemos para a nossa marca”.

A música A favorita da Vevita foi composta por Samir Trindade, Gigi Cerqueira e Radamés Venâncio, cocriada com a WMcCann, agência responsável por todas as ações 360º da marca com a cantora. A direção coreográfica é assinada por Lucas Souza, do time da baiana.