O problema de Ivete Sangalo ao detonar fã que a criticou por música

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O grande problema do ídolo é não enxergar que pode sim ser alvo de críticas. Acostumada apenas a aplausos, Ivete Sangalo tropeçou na própria vaidade por não saber lidar com uma espectadora que criticou sua música, Poderosa, durante apresentação em Aracaju (SE) neste sábado, 4. A cantora parou a canção para confirmar se entendeu o sinal negativo que estava vendo do alto de seu trio elétrico. “Você falou o quê, minha irmã? Ela está dizendo assim: ‘essa música está ruim’. Não é não. Essa música é maravilhosa. E vou lhe dizer uma coisa: vou cantar ela quantas vezes eu quiser”. Não satisfeita, Ivete voltou a dar discurso por não agradar a fã. “Que coisa! Uma pessoa pega uma música dessas e faz assim (sinal de negativo, com o dedão para baixo) para a música? Pelo amor de Deus… O mundo está vivendo uma das piores guerras que a gente já viu. Estamos aqui fazendo festa, confraternizando e no meio da música a pessoa faz assim para a música? Uma música gostosa dessa… Eu vou cantar agora com vontade”, vociferou Ivete, fora do tom.