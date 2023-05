Irmã Mônica, evangélica apoiadora de Lula, recebe recado de Felipe Neto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Irmã Mônica, com mais de 150 mil seguidores no Instagram, é parte da Congregação Cristã no Brasil (CCB), igreja de matriz pentecostal. Ela publica vídeos bem-humorados com temática evangélica, além de críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e posicionamentos a favor do atual governo, do presidente Lula (PT). Recentemente, Mônica foi alvo de ofensas por Antônia Fontenelle. Durante o programa Morning Show (Jovem Pan), foi reproduzido um vídeo de Irmã Monica comemorando a queda no preço dos combustíveis. Antônia, como comentarista, criticou a religiosa. “É o reflexo dessa ignorância. Essa infeliz não deve nem ter carro. Esse tipo de coisa, de dar espaço para esse tipo de gente, ignorantes, pobres miseráveis de alma, de espírito, de educação, é a mesma coisa que dar voz para bandidos”, disse.

No Twitter, Felipe Neto mandou um recado para Irmã Mônica. “Eu coloco todo meu aparato jurídico disponível pra ela. Pede pra alguém entrar em contato?”. Aliás, ele e o irmão Luccas Neto venceram um processo contra a apresentadora, na última semana, que condenada a pagar 50 mil reais a cada um por publicar vídeos editados, associando os dois à prática de pedofilia.