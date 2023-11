Irmã de Cauã Reymond vai atrás de depoimento sobre relação abusiva

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dois dias depois de Mariana Goldfarb, ex-mulher de Cauã Reymond, falar sobre ter vivenciado uma relação abusiva, agora a irmã do ator, a roteirista Lara Rodi, de 25 anos, foi às redes sociais buscar histórias com a mesma temática. Ele pede: “Mulheres online, digam uma situação que é considerada abusiva em um relacionamento, mas que é aquele tipo de abuso que come pelas beiradas ao invés de escrachar na sua cara? Sabe aquele tipo de abuso que você ainda consegue usar como desculpa do tipo: é só o jeito dele(a)? esse aí que estamos procurando. Aquele abuso que se você conta para seu amigo homem, ele vai dizer: ah, mas isso não é abuso… O pior tipo, aquele que está entre linhas e que aos poucos vai destruindo o seu psicológico”.

Lara é fruto do segundo casamento de José Marques, pai de Cauã. Irmã caçula de Cauã, se mudou em junho para estudar Cinema em um curso de extensão da UCLA, famosa universidade de Los Angeles, na Califórnia. Lara foi estagiária na Globosat e trabalhou em série e filmes no Brasil como roteirista e assistente de direção.