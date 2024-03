Investigado pela morte de Marielle Franco vai receber R$581 mil por férias

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Afastado do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) por seis anos por suspeitas de fraude e corrupção, Domingos Brazão vai receber 581.400 mil reais, relativos aos 420 dias de férias não tiradas no período, conforme publicado no Diário Oficial. Brazão, que chegou a ser preso, continuou recebendo seu salário, 52 mil reais, entre 2017 e 2023, quando esteve proibido de exercer suas funções no Tribunal por decisão da Justiça. O processo contra ele e outros membros da Corte segue tramitando no Superior Tribunal de Justiça.

Ele também é investigado pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. O conselheiro foi citado na delação premiada do ex-PM Élcio de Queiroz, que está preso desde 2019.