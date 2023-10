Indireta para Neymar? A exaltação de Lula a novo prêmio de Messi

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há quem veja como alfinetada a Neymar, que nunca esconder apreço por Jair Bolsonaro (PL). Mas Lula (PT) correu para dar parabéns via redes sociais ao argentino Lionel Messi pela conquista da Bola de Ouro – a oitava em sua carreira. “O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada”. Xii…

