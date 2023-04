Hoodoo Gurus pede ‘churrasco, farofa e pessoas bonitas’ em tour no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ir a uma boa churrascaria e comer farofa. Esse foi o pedido do vocalista do Hoodoo Gurus, Dave Faulkner, para quando aportar novamente no Brasil, nesta terça-feira, 11, para a temporada brasileira da turnê internacional do novo álbum, Chariot of the Gods. O motivo: as carnes do churrasco australiano são finas e não assadas por inteiro na churrasqueira elétrica, que não leva carvão e não tem fogo alto. “Adoramos o jeito que vocês fazem aqui”, diz o músico com exclusividade à coluna.

A banda australiana volta ao país depois de 26 anos. Os paulistanos serão os primeiros a rever os roqueiros que embalaram o verão de muitos brasileiros na década de 90. O show será na quarta-feira, 12. Depois seguem para Porto Alegre (13), Rio (14), Curitiba (15) e Florianópolis (19). A inclusão da cidade catarinense na temporada brasileira foi um pedido especial do Hoodoo Gurus que “ama Floripa” e quer muito voltar para rever o “lugar de belas paisagens e pessoas bonitas”, segundo Faulkner. O show na cidade terá uma comemoração especial: o aniversário de 52 anos do surfista Teco Padaratz, referência no surfe brasileiro e hoje presidente da Confederação Brasileira de Surfe. “Agora vou poder conversar com eles, conhecê-los pessoalmente e ainda apertar a mão de músicos que eu sou fã. Sempre ouvi Hoodoo Gurus, e até assisti a um show deles na Austrália, mas nunca consegui falar com eles. Quer presente melhor do que este?”, planeja Teco.