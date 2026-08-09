Herdeiros de famosos que decidiram abdicar do nome do pai

A decisão de Suri, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, de retirar legalmente o sobrenome do pai e passar a se chamar Suri Noelle voltou a colocar os holofotes sobre os herdeiros que preferiram abrir mão do peso do sobrenome que os tornou conhecidos desde o nascimento — um fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum entre famílias famosas, alguns por motivos profissionais e outros por divergências com o pai. A mudança, oficializada quando a jovem completou 18 anos, foi interpretada como mais um capítulo do longo distanciamento entre pai e filha, que não são vistos juntos há anos.

O gesto de Suri se soma ao de outros filhos de celebridades que optaram por romper com a herança paterna. Na família de Angelina Jolie e Brad Pitt, por exemplo, a ruptura também ganhou contornos públicos. Shiloh obteve na Justiça a retirada do sobrenome Pitt e passou a usar apenas Jolie. Vivienne apareceu creditada como Vivienne Jolie em uma produção da Broadway, enquanto Zahara já se apresenta publicamente apenas com o sobrenome da mãe. As mudanças ocorreram em meio ao conturbado processo de separação dos atores e às sucessivas disputas familiares.

Curiosamente, a própria Angelina Jolie fez uma mudança semelhante décadas antes. Nascida Angelina Jolie Voight, ela retirou oficialmente o sobrenome do pai, Jon Voight, em 2002, após anos de uma relação marcada por conflitos. Embora os dois tenham vivido algumas tentativas de reaproximação, a decisão simbolizou seu desejo de construir uma identidade sem a influência do sobrenome do vencedor do Oscar.

Nem sempre, porém, o rompimento passa pela documentação. É o caso de Brooklyn Beckham, que continua usando o sobrenome do pai, David Beckham, mesmo com o desgaste na relação com a família intensificado nos últimos anos. A ausência do primogênito em eventos familiares importantes, aliada às especulações sobre desentendimentos envolvendo sua mulher, Nicola Peltz, tornou o afastamento visível ao público. Ainda que o sobrenome permaneça o mesmo, a distância pública mostra que o vínculo familiar nem sempre acompanha o nome estampado nos documentos.

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