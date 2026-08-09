Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Imagem Blog

VEJA Gente

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios
Cultura

Herdeiros de famosos que decidiram abdicar do nome do pai

Filha de Tom Cruise, Suri retirou legalmente o sobrenome paterno

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 09h00
Duas mulheres caminham em uma rua movimentada. A da esquerda, com cabelo preso e blusa colorida, segura papéis. A da direita, com cabelo solto e blusa branca, tem as mãos unidas.
Katie Holmes e a filha, Suri Noelle (Robert Kamau/Getty Images)
Continua após publicidade
Herdeiros de famosos que decidiram abdicar do nome do pai Priorizar nos meus resultados Google

A decisão de Suri, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, de retirar legalmente o sobrenome do pai e passar a se chamar Suri Noelle voltou a colocar os holofotes sobre os herdeiros que preferiram abrir mão do peso do sobrenome que os tornou conhecidos desde o nascimento — um fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum entre famílias famosas, alguns por motivos profissionais e outros por divergências com o pai. A mudança, oficializada quando a jovem completou 18 anos, foi interpretada como mais um capítulo do longo distanciamento entre pai e filha, que não são vistos juntos há anos.

O gesto de Suri se soma ao de outros filhos de celebridades que optaram por romper com a herança paterna. Na família de Angelina Jolie e Brad Pitt, por exemplo, a ruptura também ganhou contornos públicos. Shiloh obteve na Justiça a retirada do sobrenome Pitt e passou a usar apenas Jolie. Vivienne apareceu creditada como Vivienne Jolie em uma produção da Broadway, enquanto Zahara já se apresenta publicamente apenas com o sobrenome da mãe. As mudanças ocorreram em meio ao conturbado processo de separação dos atores e às sucessivas disputas familiares.

Curiosamente, a própria Angelina Jolie fez uma mudança semelhante décadas antes. Nascida Angelina Jolie Voight, ela retirou oficialmente o sobrenome do pai, Jon Voight, em 2002, após anos de uma relação marcada por conflitos. Embora os dois tenham vivido algumas tentativas de reaproximação, a decisão simbolizou seu desejo de construir uma identidade sem a influência do sobrenome do vencedor do Oscar.

Nem sempre, porém, o rompimento passa pela documentação. É o caso de Brooklyn Beckham, que continua usando o sobrenome do pai, David Beckham, mesmo com o desgaste na relação com a família intensificado nos últimos anos. A ausência do primogênito em eventos familiares importantes, aliada às especulações sobre desentendimentos envolvendo sua mulher, Nicola Peltz, tornou o afastamento visível ao público. Ainda que o sobrenome permaneça o mesmo, a distância pública mostra que o vínculo familiar nem sempre acompanha o nome estampado nos documentos.

Siga
Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Publicidade
TAGS:
Angelina Jolie
Brad Pitt
David Beckham
Gente
Tom Cruise
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).