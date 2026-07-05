Romeo Beckham estreia no cinema com romance gay em meio a crise familiar
Filho de David e Victoria Beckham viverá tenista que se apaixona por rival
Enquanto o irmão mais velho, Brooklyn, segue às turras com os pais, David e Victoria Beckham, Romeo Beckham, 23 anos, segue a trilha artística que já foi da mãe: fará sua estreia nas telas em um longa cujo roteiro gira em torno do romance entre dois homens. Na produção francesa Forty Love, recheada de cenas sensuais, ele vive um tenista que se apaixona pelo rival de quadras. “É uma fábula romântica profundamente tocante, que conta uma história de amadurecimento, com performances e atuações excepcionais”, elogiou o produtor Hugo Sélignac. Novato na área, Romeo, que já tentou ser jogador tal como o pai e logo desistiu, ainda não decidiu se convidará a família, em fase desunida, para a première.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002