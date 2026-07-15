A causa da briga de filhos de Brad Pitt, a ponto de negarem sobrenome

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A relação entre Brad Pitt e seus filhos se deteriora: cinco dos seis herdeiros — Zahara, Maddox, Shiloh, Knox e Vivienne — estão oficialmente removendo o sobrenome do pai. A decisão é fruto dos complicados conflitos do divórcio com Angelina Jolie e alegações de abuso. Descubra os detalhes completos da crise familiar.

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A relação entre Brad Pitt e os seis filhos desandou de vez. Recentemente, Zahara, 22, e Maddox, 24, decidiram seguir os passos de outros três irmãos — Shiloh, 21; e Knox e Vivienne, 18 — ao abrirem processos judiciais para retirar oficialmente o sobrenome do pai. O único herdeiro a não abrir mão da referência paterna, até agora, é Pax, 20. Todos são frutos da antiga relação do ator com Angelina Jolie.

Os conflitos são decorrentes do complicado processo de divórcio entre os famosos, que incluiu brigas judiciais e disputas pela guarda dos herdeiros. A separação dos astros de Hollywood completa uma década em 2026. Segundo fontes próximas, Pitt não tem tido nenhum contato com seus filhos mais velhos. Apenas com os gêmeos Knox e Vivienne, mas de forma limitada.

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Shiloh retirou oficialmente o sobrenome Pitt, do pai, “após eventos dolorosos”, como relatou a revista People. Num documento apresentado no processo legal, Angelina Jolie alegou abuso físico por parte de Pitt, mencionando que isso motivou o pedido de divórcio. O fato também estaria associado à rejeição dos filhos em relação ao pai. O episódio teria acontecido, segundo Angelina, numa viagem de avião realizada pela família. “Embora o histórico de Pitt de abuso físico contra sua ex-esposa tenha começado muito antes da viagem de avião da família da França para Los Angeles em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez que ele também direcionou seu abuso físico às crianças. Jolie o deixou imediatamente”, diz o documento apresentado ao tribunal.