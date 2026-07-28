O que levou Suri eliminar sobrenome do pai, Tom Cruise

Filha de Tom Cruise e Katie Holmes, Suri retirou legalmente o sobrenome do pai de seus documentos. A estudante passou a adotar Noelle, segundo nome da mãe, tornando-se oficialmente Suri Noelle. A mudança veio à tona com registros públicos de eleitores nos Estados Unidos obtidos pela revista People.

A mudança teria acontecido há cerca de dois anos, quando Suri se registrou para votar em Pittsburgh, na Pensilvânia, onde cursa a Universidade de Carnegie Mellon.

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Desde a separação dos atores, em 2012, Suri raramente foi vista ao lado do pai. Hoje estudante de teatro musical, ela já vinha utilizando o sobrenome Noelle em apresentações e eventos acadêmicos antes da oficialização da mudança.

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Um dos episódios de maior repercussão foi na sua formatura do colégio, cujo folheto não trazia o sobrenome do pai. Na época, a justificativa usada foi que a jovem estava “homenageando a mãe” ao usar Noelle.