Helena Rizzo comenta atrito com Alex Atala

Atualizado em 20 out 2023, 11h45 - Publicado em 21 out 2023, 15h02

Agraciada com uma estrela Michelin, Helena Rizzo, 45 anos, acumula há mais de um ano os desafios de seu restaurante Maní, em São Paulo, com a participação no reality MasterChef, o que reconhece ainda ser um tremendo desafio. “A cozinha é um ambiente que te transforma numa pessoa antissocial”, admite ela, que não mantém contato com a antecessora, Paola Carosella. “Faz tempo que não a vejo”, limita-se a informar a chef, que andou em atrito com o badalado Alex Atala. Ao elogiar um colega da alta gastronomia pelos dotes culinários, ele citou Helena por sua beleza, e só. “Na hora me incomodou, sim, mas não teve briga”, conta, em tom apaziguador. Depois dessa, nunca mais se falaram, mas a estrelada cozinheira jura que está tudo bem.

Publicado em VEJA de 20 de outubro de 2023, edição nº 2864