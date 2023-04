Helena de Grammont, da TV Globo, morre aos 74 anos em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morreu, nesta quinta-feira, 27, a jornalista Helena de Grammont, aos 74 anos de idade, em São Paulo. Ela foi repórter da TV Globo por mais de uma década e passou por todos os jornais da emissora. No Fantástico, participou de grandes coberturas, como a que revelou a cooptação de menores pela seita do reverendo Moon e o desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, em 1985, caso até hoje sem solução.

Helena foi diagnosticada com Alzheimer precoce há cerca de 15 anos. Nascida em Botucatu, no interior de São Paulo, a repórter trabalhou inicialmente como bancária. Ela se inspirou na carreira do irmão, editor na emissora, e seguiu seus passos no jornalismo. Helena foi casada duas vezes, com os jornalistas Odair Redondo e Juarez Soares, e deixou três filhos.