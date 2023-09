Grávida de Neymar, Bruna Biancardi se manifesta sobre possível traição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar voltou a ser flagrado com mulheres numa boate em Barcelona, na Espanha, enquanto Bruna Biancardi está no Brasil. A influencer aguarda um filho do jogador. Com estes novos rumores de suposta traição, Bruna se manifestou publicamente. Em um story, declarou: “Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”.





