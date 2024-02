Grande Rio: Paolla Oliveira ‘solta’ onças na Sapucaí na briga pelo título

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O curioso enredo da Acadêmicos do Grande Rio para o carnaval de 2024 propõe uma reflexão sobre a simbologia da onça no cenário artístico-cultural brasileiro, tocando em temas como antropofagia e encantaria. Nosso destino é ser onça, assinado pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, se inspira na narrativa mítica do livro do escritor Alberto Mussa. “Na voz do povo Wareté/ Na flecha de tupinambá/ Do tempo que pinta pedra/ A fé de ser encantada/ Onça loba, onça alada/ Na memória popular”, apresenta trecho do samba. O intérprete é Evandro Malandro e o mestre de bateria Fabrício Machado (o elogiado Mestre Fafá). No Carnaval de 2023, a Grande Rio trouxe à Marquês de Sapucaí homenagem ao cantor Zeca Pagodinho, ficando em sexto lugar.

A atriz Paolla Oliveira vem para quarto ano consecutivo como rainha de bateria da agremiação de Duque de Caxias. Ela recentemente encerrou seu contrato com a Globo e em breve lança a série Justiça 2, do Globoplay. A atriz, porém, sofre com críticas machistas em relação ao seu corpo e levanta a bandeira de empoderamento feminino dos ensaios na quadra às redes sociais. “Não vou deixar essas críticas me pararem. A indignação virou conteúdo e identificação. Tantas mulheres têm chegado em mim para me agradecer e falar que também não estão mais dando bola para esses julgamentos”, disse. Esse ano a rainha vem em um setor com a bateria chamado Transformação. “Posso adiantar que vai ter uma transformação no meio do desfile”.

