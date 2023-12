Gramado, na serra gaúcha, ganha título de Capital Nacional do Cinema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, é um dos destinos turísticos mais buscados do Brasil. O município se estabeleceu como referência pelo mais longínquo festival de cinema ininterrupto do Brasil, há mais de cinco décadas, em 1973. O Festival de Gramado, além de representar a cultura nacional, é um dos mais antigos e prestigiados eventos da América Latina e agora, a cidade está prestes a ser nomeada Capital Nacional do Cinema.

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 13, o Projeto de Lei 5030/2023, de autoria do deputado federal Afonso Hamm (PP), que concede ao município de Gramado o título de Capital Nacional do Cinema. O texto segue para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

A concessão ocorre na semana em que a cidade celebra 69 anos, como destaca a presidente da Gramadotur, autarquia municipal responsável pelos eventos da cidade, Rosa Helena Volk. “Hoje completamos 69 anos de história aqui em Gramado. Estamos muito contentes em anunciar que passamos a ser a Capital Nacional do Cinema. Para nós, é motivo de muito orgulho, e dá início às celebrações para as sete décadas do nosso município, em 2024”, diz. O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, também falou sobre a importância da nomeação. “Esse título reconhece a importância dos eventos culturais como propulsor da economia e turismo da nossa cidade”, afirma.

O Festival de Gramado já possui o título de Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul desde 2006. O Kikito, símbolo do evento, é, desde o ano passado, Patrimônio Cultural de Gramado, como um dos símbolos da cultura nacional. O 52º Festival de Cinema de Gramado está previsto para ocorrer entre os dias 9 e 17 de agosto de 2024.

