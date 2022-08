Goleiro Bruno é ‘homenageado’ pela torcida ao deixar time ser derrotado

O goleiro Bruno, 37 anos, defende o Atlético Carioca, de São Gonçalo, clube da quinta divisão do Carioca. Na reta final da campanha da Série C do estadual, o Atlético Carioca apostou no atleta, que teve a carreira interrompida quando estava no Flamengo por causa da condenação pelo assassinato de Eliza Samúdio. O Atlético Carioca ficou muito perto do acesso à Série B2 do Carioca – quarta divisão estadual. No entanto, foi derrotado por 2 a 1 neste domingo, 31, pelo Belford Roxo, na semifinal, e deixou a classificação escapar. Em vídeo que circula na internet, é possível ver como o goleiro foi “homenageado” pela torcida no jogo do final de semana.

O goleiro Bruno voltou a jogar pela 4ª divisão do Campeonato Carioca e foi “homenageado” pela torcida… pic.twitter.com/qNY0fMtE5S — Antonio Tabet (@antoniotabet) August 1, 2022