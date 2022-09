Glória Pires comenta ‘fora Bolsonaro’ no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Glória Pires veio acompanhada das filhas Antônia e Ana Morais nesta sexta-feira, 9, ao Rock in Rio. Ela conversou cpm a coluna sobre os movimentos políticos de “fora Bolsonaro“, que tem surgido intensamente nas apresentações. Momentos antes de Glória chegar na área VIP, por exemplo, Capital Inicial fez um verdadeiro coro com mais de 100.000 vozes gritando “fora Bolsonaro“. “A voz do povo é a voz de Deus, eu espero, desejo, quero e torço para que se concretize esse tipo de mudança que o povo pede. Agora, eu não declaro o meu voto”, disse a atriz, que já participou de uma cinebiografia sobre o ex-presidente Lula.

Perguntada também se por acaso assumiria o cargo de ministra ou secretária de Cultura em um eventual novo governo, ela riu. “Não. Não tem o menor sentido. Atualmente, minha única torcida neste assunto é pela minha colega de profissão e amiga Lucélia Santos, que está tentando ser deputada federal. Torço para que ela se eleja e tenha uma boa missão”, diz Glória.

A atriz está com um projeto para começar a rodar em novembro, que é a história de um ballet, mas não quer dar maiores detalhes agora, apesar de se mostrar bastante empolgada com a novidade.

Orlando Morais, marido de Glória, não está no Rock in Rio, porque está na casa da família em Maceió. “Aquela terra linda. Ele ficou lá e daqui a pouco eu volto”, afirma a atriz.

Rock in Rio: Glória Groove recebe VEJA no backstage Cantora se apresenta na tarde desta quinta-feira no festival. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/vYaWEFrsci — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

Continua após a publicidade