Globo toma medida drástica com ‘The Voice’, excluído até do Globoplay

Após o cancelamento do The Voice Brasil pela TV Globo e a retirada dos conteúdos do programa no Globoplay, o reality musical passou a ter os episódios disponibilizados oficialmente pelo YouTube. Eles estão sendo postados pela própria produtora ITV, dona do formato e dos direitos de imagem do programa daqui para a frente, que publicará episódios avulsos nos próximos meses. O objetivo é testar a aceitação e o engajamento para definir os próximos passos.

Nas edições em outros lugares do mundo, é normal que episódios inteiros do The Voice estejam no YouTube. Por aqui, o programa estava no Globoplay por uma questão contratual com a Globo. Todo e qualquer produto da emissora é vetado de ser distribuído em plataformas gratuitas, como o YouTube. Agora, como se vê, será um teste para possível mudança de exibição.