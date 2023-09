Globo surpreende ao revelar o pai das filhas de Glória Maria

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neste domingo, 10, o Fantástico surpreendeu ao revelar, sem grandes alardes, o pai das filhas de Glória Maria. Foi ele quem assumiu a criação de Maria e Laura após a morte da jornalista em fevereiro. Ele se chama Paulo Mesquita, que era um dos melhores amigos da jornalista. O fato foi dado como informação inserida numa reportagem com as jovens numa cerimônia indígena em homenagem à mãe, realizada pelo povo Kamaiurá, do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso.

