Globo serve marmita em festa de novela e atores reclamam

Pequenas marmitas em embalagens de isopor, devidamente tampadas, foram servidas aos convidados presente ao lançamento da novela das 7, Vai na Fé, na noite desta terça-feira, 10, no Teatro Rival, no Rio. A ação, muito bem bolada, foi uma forma de aludir à função de Sol (personagem de Sheron Menezzes), que vende marmitas pelas ruas da cidade para sustentar a família. Mas teve atores reclamando da proposta. “Ah, marmita é sacanagem né?”, disse um dos figurões da novela que estreia no próximo dia 16. Colegas de elenco ao redor concordaram com o galã, recusando a comida. E o que tinha nas marmitas? Um picadinho com purê de batata. Quem provou, aprovou.

O número de vendedores de quentinhas teve um aumento de 134% no período entre 2014 e 2019, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A explicação vem da crise econômica que deixou mais de 12 milhões de pessoas sem emprego. A julgar pela dura realidade do país, a novela acerta e muito em focar nessa classe trabalhadora. A conferir os capítulos vindouros.

