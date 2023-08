Globo prepara em sigilo remake de sucesso estrondoso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após anunciar para o próximo ano o remake de Renascer, sucesso de 1993, o de Elas por Elas, de 1982 para o próximo mês, e ainda na carona da ótima repercussão de Pantanal, a TV Globo prepara estudo de adaptação para outro clássico da teledramaturgia nacional. A coluna soube que já começa a ser ventilada internamente a possibilidade de remake de Vale Tudo, sucesso de 1988 escrito por Gilberto Braga e Aguinaldo Silva. Todas as vezes em que foi reprisada, a novela conseguiu ótimos índices de audiência, o que só reforça que seu texto continua atual. Ao discutir a ética individual no contexto da moral política que o país atravessava na redemocratização, Vale Tudo foi um marco por saber entender o seu tempo. Mas será que o humor político da atualidade ainda casa com as tramoias de Odete Roitman (Beatriz Segall), Ivan Meirelles (Antonio Fagundes) e companhia? De todo modo, este deve ser um projeto para final de 2025, quando a temperatura eleitoral volta a subir no país.