Globo passa por cima de polêmica e confirma Camila Queiroz em novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Camila Queiroz voltará à TV Globo após ser dispensada em meio a uma polêmica durante gravações de Verdades Secretas. A atriz retornará à emissora para protagonizar a próxima novela das seis, que deverá substituir Mar do Sertão, em 2023. De acordo com informações do Notícias da TV, a produção do folhetim estava com problemas para decidir quem iria viver o papel de Maria Elisa em Amor Perfeito. O papel de protagonista era disputado entre Alanis Guillen, a Juma de Pantanal, Valentina Herszage e Camila, que acabou sendo escolhida. A artista foi dispensada pela Globo em 2021, em um clima nada agradável. A emissora não gostou de ela ter feito “demandas inaceitáveis” para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, o que foi entendido como um ataque de estrelismo da atriz. Agora, tudo parece ter sido superado.