Globo desiste de título da nova novela por motivo político; entenda

A direção da TV Globo desistiu de dar como título Terra Vermelha a nova novela das 9 por motivo político. Isso porque, em pesquisa interna, foi identificado que o nome da produção de Walcyr Carrasco remete à cor do PT, o que poderia causar irritação em parte conservadora dos telespectadores. Num momento em que a emissora tenta fazer frente ao crescimento do streaming no país, todo cuidado é pouco. Internamente, uma coisa é certa: Seja lá qual for o nome da novela, é preciso ser melhor que a atual, a sofrível Travessia.