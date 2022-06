Globo choca ao exibir imagens reais de tragédia em ‘Pantanal’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O capítulo desta terça-feira, 28, em Pantanal surpreendeu os telespectadores. Misturando realidade e ficção, a emissora utilizou cenas jornalísticas dos incêndios ambientais na região pantaneira de 2019 e 2020, quando mais de 4,5 milhões de hectares foram devastados pelo fogo em Mato Grosso do Sul. Em certo momento, o personagem Velho do Rio (interpretado por Osmar Prado) se emociona sem saber o que fazer diante das chamas que tomam a região. As imagens de destruição – tristes e impactantes – mostraram ainda várias espécies da fauna local mortas e carbonizadas, como jacarés, antas, capivaras e cobras. Assim, a novela ajuda relembrar a maior tragédia recente do Pantanal. O fato foi imediatamente parar nas redes sociais. Quando a ficção imita a dura realidade…