Gkay vira meme ao apostar em look exagerado no RIR

Gkay atraiu todos os flashes ao chegar na área VIP do Rock in Rio na noite deste sábado, 3. Ela estava com um look todo patrocinado por uma marca de refrigerante que apoia o festival, mas não revelou quanto ganhou para isso. A humorista veste um traje “mais rockeiro”, como ela afirma, com uma jaqueta vermelha, uma bota com salto de 12 centímetros e o cabelo punk todo para cima, que demorou cinco horas para ficar pronto. Sobre virar meme por causa do look exagerado, Gkay diz não se importar. “Eu sou uma figura da internet, faz parte do meu trabalho, essa é a essência. Eu adoro virar meme”, afirma.

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra a "parede da fama" no festival https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/wjNdTva4qJ — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022