Gisele Bündchen comenta foto de Tom Brady

Tom Brady, 45, compartilhou uma foto no Instagram com o filho mais velho, John “Jack” Edward , 15, durante um treino de futebol americano. O quarterback do Tampa Bay Buccaneers usou a legenda “minha inspiração”, com um coração no final. Nos comentários, Gisele Bündchen, 42, deixou uma mensagem simples, compartilhando também um emoji de coração vermelho. O casal, que se divorciou em outubro, depois de 13 anos de relação, parece manter a amizade. Juntos, Brady e Bündchen têm a filha Vivian Lake, 9, e o filho Benjamin Rein, 12. Já o mais velho, Jack, é do relacionamento de Tom com a ex Bridget Moynahan.