Gisele bate cartão, cumpre contrato e se manda calada

Tendo chegado 30 minutos atrasada no camarote Brahma N°1, Gisele Bündchen saiu às 01h30, cumprindo suas três horas de contrato. Nem um minuto a mais. Também seguindo o acordo, pelo qual ganhou dez milhões de reais para marcar presença no camarote neste domingo, 19, a modelo passou trinta minutos na frisa e logo voltou ao seu espaço reservado, onde até os organizadores do evento não podiam entrar. Assim como na entrada, além do estardalhaço, Gisele não deu um pio. Entrou no carro e se mandou.