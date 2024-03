Gestor da Microsoft explica mudança na fonte padrão do Word

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após 17 anos de Calibri como fonte padrão do Word, a Microsoft incluiu uma nova fonte chamada Aptos. A novidade também muda a aparência do PowerPoint, Outlook e Excel. “Queríamos trazer algo novo e inovador que realmente fosse projetado nativamente para a era moderna da computação”, explicou Jon Friedman, vice-presidente corporativo de design e pesquisa da empresa, para o The New York Times. Assim como a antiga Calibri, Aptos é uma fonte sem serifa (traços ou barras nas extremidades das letras), mas com “algo a mais”.

A nova “letra” seria classificada como “neo-grotesca”. “O neo-grotesco foi quando a arte começou. Os designers começaram a escolher fontes sem serifa. Esse foi o nascimento da Helvética e da Arial, que eram usadas de forma mais ampla e eram fontes sem serifa. As fontes sem serifa são bastante retilíneas, claras e fáceis de ler, mas às vezes perdem alguns dos caprichos que as fontes com serifa podem ter. Quanto ao Aptos, queríamos que fosse um pouco mais peculiar e extravagante. O designer, Steve Matteson, trouxe um pouco mais – ele chamou isso de ‘imperfeições’: pequenas mudanças que são ligeiramente diferentes de uma fonte sem serifa típica”, acrescentou Friedman.