Gal Gadot sofre nova ameaça de boicote

A vida não anda nada fácil para a linda Gal Gadot, 36 anos, atriz israelense que ganhou fama como a Mulher-Maravilha do cinema. Primeiro foi a grita por ter sido escolhida para o papel de Cleópatra, rainha do árabe Egito (hoje — na época, não era), em uma superprodução ainda em fase de preparação. Agora, o ponto de atrito nas redes sociais é sua presença no longa Morte no Nilo, reprodução do livro de Agatha Christie que se passa no Cairo, embora tenha sido filmado na Inglaterra. Indignados com a nacionalidade de Gal e com o fato de ela ter servido no Exército israelense, internautas pedem o boicote do filme na Jordânia, Kwait, Líbano e no próprio Egito, entre outros países da região. Gal, prudentemente, permanece calada.

Publicado em VEJA de 2 de março de 2022, edição nº 2778