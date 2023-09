Gaby Amarantos denuncia preconceito sofrido em rádio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gaby Amarantos foi às redes sociais na noite deste sábado, 23, afirmar que enfrentou um episódio de preconceito e desvalorização da cultura do Norte do Brasil durante participação no programa Radar da rádio Nova Brasil FM. Após ser convidada para falar sobre sua carreira e a importância da cultura nortista, a artista, referência do tecnobrega, ficou perplexa quando ouviu que sua música não se adequava ao “público elevado da rádio”.

“É muito louco essas rádios adultas não refletiram no Brasil real, fazendo com que as pessoas percam a oportunidade de ouvir uma música incrível de um Brasil está um possante e verdadeiro, sofro com isso a minha carreira inteira e sigo sempre na luta pra fazer com que abram espaço pra música da Amazônia, pro tecnobrega e pra tudo que nós representamos. Como uma rádio que se diz nova, moderna, consegue ser tão arcaica assim? Temos que refletir e pensar nesse preconceito velado que muitos de nós brasileiros temos com estilos de músicas que são tão importantes pra nós”, desabafou ela, recentemente indicada ao Grammy Latino.