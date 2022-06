Gabriel Medina explica por que precisou fazer uma pausa na carreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O programa Ça Va Paris especial no sportv2 que vai ao ar nesta sexta-feira, 24, foi a Saquarema, no Rio de Janeiro, palco da oitava etapa do Circuito Mundial de Surfe (WSL). Carlos Gil e Fabi Alvim entrevistam os surfistas brasileiros Gabriel Medina, tricampeão mundial; Tatiana Weston-Webb, única representante do país na elite do surfe mundial; e o atual campeão olímpico Ítalo Ferreira.

Na ocasião, Medina falou sobre a parada que preciso fazer para cuidar da saúde mental. “Eu realmente estava exausto. Foi bom me cuidar. Saio mais forte desta e vendo a vida de outro jeito. Tenho aproveitado cada minuto e isso tem sido irado”, disse. Essa é a terceira etapa que ele participa após o retorno. As baterias da etapa brasileira terão transmissão ao vivo do Sportv3 e Globoplay, a partir das 7h desta quinta-feira, 23.